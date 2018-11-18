Хабиров поручил ограничить междугородние автобусы из-за погоды в Башкирии

Врио главы РБ Радий Хабиров поручил приостановить движение междугородних автобусов из-за неблагоприятной погоды в республике. Все коммунальные службы и подразделения ГИБДД вышли на работу в связи с обледенением дорог.

«В первую очередь в районах с наиболее неблагоприятными погодными условиями — в Нефтекамске, Октябрьском, Илишевском, Туймазинском, Аургазинском, Кармаскалинском, Иглинском районах республики и в районах, расположенных в сторону Караидели. Для борьбы со стихией выгнали всю коммунальную технику. Движение автобусов по республике временно прекращено, пока погода не наладится», — приводит «Башинформ» слова главы ГИБДД Башкирии Динара Гильмутдинова.

Водителям автотранспорта рекомендовано снизить скорость движения до минимальной, воздержаться от поездок без особой необходимости и не выезжать на летней резине.

Напомним, что в октябре Хабиров предложил застрелиться Гильмутдинову. Новый руководитель республики возмутился количеством смертей на дорогах.

«Что касается руководителей-офицеров: если это настоящий офицер, то нужно пойти и застрелиться где-нибудь за углом либо уйти по-тихому. Я не хочу краснеть перед президентом», — заявил глава республики



