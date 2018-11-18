Хабиров пообещал провести совещание по вопросу пахнущей нефтью воды
Накануне, во время поездки врио главы Башкирии Радия Хабирова в Туймазинский район, жители сел Старые Туймазы и Гафурово пожаловались ему на пахнущую нефтью воду. Руководитель республики пообещал провести отдельное совещание по этому вопросу.
«По словам жителей, от воды пахнет нефтью, а экспертиза показывает превышение в ней вредных для здоровья примесей», — говорится в сообщении пресс-службы главы РБ.
Хабиров подчеркнул, что вопрос с водой в селах необходимо решать в первую очередь.
Напомним, что во время поездки «башлык» также встретился с дольщиками из Октябрьского и пикетчиками, выступающими против действий властей Туймазинского района.ОбществоВласть Башкортостан
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