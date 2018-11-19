Казахстанская компания может перестраховать Казанский Кремль на 28 млрд тенге — СМИ

Казахстанская страховая компания АО «СК «Евразия» получила предложение участвовать в проекте перестрахования Казанского Кремля.

Комплекс зданий и сооружений объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО будет застрахован на общую сумму свыше 5 млрд рублей (почти 28 млрд тенге) от пожара, взрывов, заливов, противоправных действий третьих лиц, любого рода стихийных бедствий, а также возможного падения летательных аппаратов либо их обломков, передает ИА «NewTimes.kz».

Кроме того, в страховку включены возможные случаи наезда транспортных средств или самоходных машин, падение деревьев и иных предметов.

Ранее сообщалось, что на ремонт и реставрацию Казанского Кремля потратят 140 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Татарстана.