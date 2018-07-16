На ремонт и реставрацию Казанского Кремля потратят 140 млн рублей

ГИСУ РТ разместило тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах, расположенных на территории музея-заповедника «Казанский Кремль». На эти цели из бюджета РТ выделили 140,2 млн рублей.

Работы должны включать в себя ремонт кровли, фасада, дверей, окон, отделочные работы и благоустройство территории.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 июля, победитель станет известен 2 августа. Ремонтные работы должны быть завершены до 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что Казанский Кремль за время ЧМ-2018 посетили 297 тыс. туристов.