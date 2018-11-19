Татарстан занял пятое место среди благоприятных регионов для трудоустройства пенсионеров

Республика Татарстан заняла пятое место в рейтинге регионов России с самыми благоприятными условиями рынка труда для пенсионеров.

Наибольший индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров оказался в Москве (76,8 балла) и Санкт-Петербурге (74,5 балла). Далее следуют Московская, Воронежская области и Татарстан.

В топ-10 также попали Белгородская область, Ленинградская область, Волгоградская область, Крым и Калужская область, говорится в исследовании РИА «Рейтинг».

Внизу списка оказались Тува, Ингушетия и Чечня, а также Ненецкий автономный округ, Чукотка, Магаданская область, ЯНАО, ХМАО. Последние подвел показатель по оценке комфортности труда (климат). Кроме того, в этих регионах люди, выходя на пенсию, стараются уехать в теплые края.

Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров рассчитывался на основе статистики по занятости, условиям и оплате труда людей пенсионного возраста в различных регионах России.



Ранее в Татарстане утвердили возврат льгот, которые раньше можно было получить при выходе на пенсию. С 1 января 2019 года транспортные льготы, льготы при оплате ЖКХ, капремонта квартир, покупке лекарств смогут получать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.