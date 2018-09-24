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Госсовет утвердил возврат льгот пенсионерам

17:19, 24.09.2018
Госсовет утвердил возврат льгот пенсионерам
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В связи с предстоящим повышением пенсионного возраста в Татарстане в трех чтениях утвердили возврат льгот, которые раньше можно было получить при выходе на пенсию.

С 1 января 2019 года транспортные льготы, льготы при оплате ЖКХ, капремонта квартир, покупке лекарств смогут получать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Документ направили на подпись президенту Татарстана, передает корреспондент «Реального время».

Ранее сообщалось, что власти Татарстана отменят компенсации на проезд в общественном транспорте пенсионерам с ежемесячным доходом выше 25 тыс. рублей.

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