Российские производители предупредили о росте цен на колбасу и полуфабрикаты

Розничные цены на колбасу и полуфабрикаты в России в ближайшее время могут вырасти на 5—12% из-за роста закупочных цен, о котором рассказали производители.

При этом оптовые цены в этом году растут быстрее, чем это было раньше, и более неконтролируемо.



Свиная лопатка, например, с начала года подорожала на 53%, хотя в прошлом году за этот же период цена выросла на 17%. Рост продолжается и в настоящее время. Так, с конца июля свинина подорожала на 20%, а индюшатина и курятина с мая подорожали на 40 и 25% соответственно.



В качестве причин такой ситуации называются теплое лето, африканская чума свиней и запрет на импорт сырья из Бразилии, пишут «Ведомости».

Напомним, что в июне во всех регионах России рост цен составил не более 4%.