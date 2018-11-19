Власти Пермского края объявили конкурс на изыскания для подготовки ТПУ на вокзале Пермь-2

Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края ищет исполнителя на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории будущего транспортно-пересадочного узла на базе ж/д вокзала Пермь-2.

Максимальная цена контракта — 2,7 миллиона рублей, передает «Эхо Москвы в Перми».

В техзадании указано, что исполнитель должен провести топографическую съемку местности, указать все параметры коммуникаций, в том числе диаметр и материалы труб, кабелей, высоковольтных линий. Кроме того, необходимо провести инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические и инженерно-геологические изыскания. В рамках последних нужно пробурить скважины и взять пробы монолитов грунтов для лабораторных исследований.

В торгах могут принять участие только субъекты малого предпринимательства и некоммерческих организаций. Все работы необходимо выполнить до 10 декабря 2018 года.

Транспортно-пересадочный пункт на Перми-2 должен объединить на одной площадке автобусный и железнодорожный вокзалы.