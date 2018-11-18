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Сунцов представил проект моста через ижевский пруд

20:29, 18.11.2018
Сунцов представил проект моста через ижевский пруд
Фото: izh.ru

Константин Сунцов, с недавних пор возглавляющий Корпорацию развития Удмуртии, представил проект моста через пруд в Ижевске. Фото макета он опубликовал в Instagram.

«Помечтаем? Мост между районами Строитель и Металлург?» — написал Сунцов.

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Публикация от Konstantin Suntsov (@suntsoff) 16 Ноя 2018 в 6:49 PST

В голосовании, которое запустил гендиректор корпорации, большинство подписчиков поддержали проект.

Напомним, концепцию развития набережной Ижевского водохранилища планировали сформировать в текущем году еще в период мэрства Юрия Тюрина.

ОбществоВластьИнфраструктура Удмуртия
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