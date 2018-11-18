Сунцов представил проект моста через ижевский пруд
Константин Сунцов, с недавних пор возглавляющий Корпорацию развития Удмуртии, представил проект моста через пруд в Ижевске. Фото макета он опубликовал в Instagram.
«Помечтаем? Мост между районами Строитель и Металлург?» — написал Сунцов.
Публикация от Konstantin Suntsov (@suntsoff) 16 Ноя 2018 в 6:49 PST<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
В голосовании, которое запустил гендиректор корпорации, большинство подписчиков поддержали проект.
Напомним, концепцию развития набережной Ижевского водохранилища планировали сформировать в текущем году еще в период мэрства Юрия Тюрина.ОбществоВластьИнфраструктура Удмуртия
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