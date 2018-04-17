Глава Ижевска поручил создать рабочую группу по разработке концепции набережной водохранилища

Глава Ижевска Юрий Тюрин поручил создать рабочую группу, которая проанализирует все предложения по концепции развития набережной Ижевского водохранилища. В 2019 году власти города намерены приступить к разработке проекта планировки территории.

«Итогом этой работы станет сформированное техническое задание на разработку проекта планировки набережной и как линейного объекта, и как инвестиционно привлекательной территории», — приводит слова Тюрина пресс-служба администрации Ижевска.

Глава города отметил, что в 2019 году столица Удмуртии получит финансирование по проекту «Безопасные и качественные дороги». Из этих денег можно будет выделить часть на развитие набережной.

На заседании городского Градостроительного совета архитекторы напомнили о своих предложениях по реконструкции набережной. Среди планов — организация музейного и спортивного кластеров, парка развлечений и прочее.

Председатель регионального отделения Союза архитекторов России Александр Зорин предложил построить на берегу конгресс-холл, «лучше, чем в Башкирии», отмечает «Сусанин».

Предприниматель Артур Дадоян предложил создать на набережной «Национальный парк молодежи Удмуртии».