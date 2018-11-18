Российские банки подняли ставки на валютные вклады
Десять крупнейших российских банков подняли ставки на валютные вклады. Это связано с продолжающимся оттоком денежных средств из-за боязни новых санкций.
Поднятием ставки банки решили повысить интерес населения к долларовым вкладам — она уже сейчас может достичь 4% годовых.
Также кредитные организации поднимают процентные ставки по вкладам в евро, сообщает News.ru со ссылкой «Ведомости».
Ранее стало известно, что в январе — октябре 2018 года чистый отток капитала из России составил $42,2 млрд. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — $14 млрд.ЭкономикаБанки
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