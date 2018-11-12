Чистый отток капитала из России за 10 месяцев вырос в 3 раза

В январе-октябре 2018 года чистый отток капитала из России составил $42,2 млрд. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — $14 млрд.

Половина этой суммы приходится на операции банков по погашению внешних обязательств, другая половина – на покупку финансовых активов за рубежом, говорится в материалах Банка России.

Ранее Центробанк повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до $66 млрд с $55 млрд.

Кроме того, регулятор снизил прогноз по этому показателю на 2019 год до $25 млрд с 27 млрд.