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В ЦИК РТ назвали ложными сведения о попытке вброса бюллетеней в ходе референдума

18:58, 18.11.2018
В ЦИК РТ назвали ложными сведения о попытке вброса бюллетеней в ходе референдума
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центральная избирательная комиссия Татарстана опровергло информацию о попытке вброса бюллетеней в ходе местных референдумов о самообложении.

Вбросы якобы произошли в Нурлатском, Лаишевском и Пестречинском районах Татарстана. Информация о них была распространена наблюдателями от движения «Голос» и сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

«В связи с отсутствием подтверждения ЦИК Республики Татарстан расценивает данный информационный вброс как неумелую попытку дискредитировать как проходящие в Татарстане референдумы, так и доверие татарстанцев к их результатам», — говорится на сайте ЦИК.

Ранее сообщалось, что референдумы по самообложению граждан в Татарстане проходят без нарушений.

ОбществоВласть Татарстан
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