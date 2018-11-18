В ЦИК РТ назвали ложными сведения о попытке вброса бюллетеней в ходе референдума

Центральная избирательная комиссия Татарстана опровергло информацию о попытке вброса бюллетеней в ходе местных референдумов о самообложении.

Вбросы якобы произошли в Нурлатском, Лаишевском и Пестречинском районах Татарстана. Информация о них была распространена наблюдателями от движения «Голос» и сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

На участке 2382 (Званка), кажется, произошел вброс бюллетеней. pic.twitter.com/yrUALs9VUf

— Штаб Навального в Казани (@teamnavalny_kzn) 18 ноября 2018 г.

«В связи с отсутствием подтверждения ЦИК Республики Татарстан расценивает данный информационный вброс как неумелую попытку дискредитировать как проходящие в Татарстане референдумы, так и доверие татарстанцев к их результатам», — говорится на сайте ЦИК.

Ранее сообщалось, что референдумы по самообложению граждан в Татарстане проходят без нарушений.