Новости общества

16:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане референдумы по самообложению граждан проходят без нарушений

15:52, 18.11.2018
В Татарстане референдумы по самообложению граждан проходят без нарушений
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане референдумы по самообложению граждан проходят без нарушений.

«Отрадно, что референдумы по самообложению граждан в Татарстане проходят без нарушений, на сегодняшний момент не зарегистрировано ни одной жалобы», — заявил член Российской ассоциации политических консультантов Альберт Карпов.

За ходом проведения референдума следят около 2,5 тысячи наблюдателей, пишет «Татар-информ».

Напомним, что сегодня 844 поселениях Татарстана проходят референдумы о самообложении граждан.

Программа самообложения в Татарстане действует с 2013 года. Референдумы проходят в основном в сельских муниципалитетах и небольших городах.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты