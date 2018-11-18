В Татарстане референдумы по самообложению граждан проходят без нарушений
В Татарстане референдумы по самообложению граждан проходят без нарушений.
«Отрадно, что референдумы по самообложению граждан в Татарстане проходят без нарушений, на сегодняшний момент не зарегистрировано ни одной жалобы», — заявил член Российской ассоциации политических консультантов Альберт Карпов.
За ходом проведения референдума следят около 2,5 тысячи наблюдателей, пишет «Татар-информ».
Напомним, что сегодня 844 поселениях Татарстана проходят референдумы о самообложении граждан.
Программа самообложения в Татарстане действует с 2013 года. Референдумы проходят в основном в сельских муниципалитетах и небольших городах.ОбществоВласть Татарстан
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