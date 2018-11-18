Глава Минпросвещения РФ защитила учителей, не справившихся с тестом Рособрнадзора

Министр просвещения РФ Ольга Васильева в программе «Толстой. Воскресенье» выступила в защиту школьных учителей, которые не справились с заданиями по математике и информатике в рамках исследования Рособрнадзора.

«Касаемо этого исследования, я хочу, чтобы меня услышали все: исследование не закончилось, результаты были опубликованы незаконченного исследования. Мое глубочайшее убеждение, — что оно некорректно от начала и до конца <…> Вопрос о социологическом успехе этого исследования для меня остается спорным,» — цитирует политика ТАСС.

Ранее сообщалось, что половина учителей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России, не справились с тестовыми заданиями по своему предмету. По истории, экономике, «России в мире», русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей, чуть лучше педагоги справились с обществознанием и правом.

В исследовании приняли участие 67 субъектов России и 22 тысячи учителей. Им пришлось не только проверить знание своего предмета.