Учителя родного языка и литературы имеют самый высокий уровень подготовки — Рособрнадзор

Самый высокий уровень подготовки среди учителей продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы. Это следует из исследования компетенций школьных работников.



При этом, половина учителей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России, не справились с тестовыми заданиями по своему предмету.

Как передает пресс-служба Рособрнадзора, по истории, экономике, «России в мире», русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей, чуть лучше педагоги справились с обществознанием и правом.

В исследовании приняли участие 67 субъектов России и 22 тысячи учителей. Им пришлось не только проверить знание своего предмета, но также умение решать методические задач и оценивать работы учащихся.



Ранее сообщалось, что Минпросвещения России планирует ввести с 2020 года две новые должности для педагогов школы — старший учитель и ведущий учитель.