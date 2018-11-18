Россельхознадзор запретил транзит мяса птицы из США

Россельхознадзор с 20 ноября ввел ограничения на транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, которое произведено на предприятиях США

«Такое решение принято службой в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения», — говорится в сообщении ведомства.

Так, в октябре сотрудники Россельхознадзора приостановили движение семи партий птицы из США, следующих в Казахстан, из-за ряда нарушений. В частности, на некоторую продукцию ветеринарные сертификаты были оформлены американской стороной, когда сама продукция уже находилась в портах Евросоюза. Кроме того, часть продукции была просрочена.

Также Россельхознадзор обнаружил в мясе птицы с предприятий Mountaire Farms Incorporated и Equity Group-Kentucky Division следы антибиотиков — тетрациклин и матаболиты нитрофуранов.

Ранее сообщалось, что рост цен на мясо и птицу беспокоил россиян в сентябре больше, чем цены на бензин.