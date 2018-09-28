Цены на мясо и птицу беспокоили россиян в сентябре больше цен на бензин — ЦБ

Рост цен на мясо и птицу беспокоил россиян в сентябре больше, чем цены на бензин.

«Бензин перестал быть самым часто упоминаемым товаром, но остается на втором месте. Чаще всего в ответе на этот вопрос респонденты упоминают мясо и птицу (41% опрошенных). Происходящий рост цен на мясо может стать еще одной причиной роста инфляционных ожиданий населения в ближайшие месяцы», — говорится в комментарии ЦБ РФ к исследованию «инФОМ».

Ранее сообщалось, что повышение НДС с 18 до 20% и ослабление курса рубля могут привести к росту цен на одежду и обувь на 5—20% в 2019 году.