Герхард Шредер пожаловался на американскую оккупацию Германии

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер резко раскритиковал торговую политику США, призвав Берлин искать других союзников.



«Мы не можем терпеть, что с нами обходятся как с оккупированной страной. Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», — приводит «РИА Новости» слова Шредера.

По словам экс-канцлера, Германии следует искать новых союзников с совпадающими интересами. Среди них Шредер назвал Китай.

«Невозможно избежать того, чтобы те, кто пострадал от развязанных США конфликтов, сблизились», — пояснил Шредер.

Напомним, в июне Шредер прилетел в Казань, где посетил экскурсию по Казанскому Кремлю, встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым, а после отправился на футбольный матч Германия — Южная Корея.