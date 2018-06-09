Татарстанцы Шлейхер и Белевцев завоевали «серебро» на Кубке мира по прыжкам в воду

Представители Татарстана Никита Шлейхер и Александр Белевцев завоевали «серебро» на Кубке мира по прыжкам в воду в китайском Ухане.



Спортсмены стали вторыми в прыжках с 10-метровой вышки (427,20 балла). Золото завоевала китайская пара Ян Хао и Чень Айсень (491,73). Бронзовыми призерами стали австралийцы Деклан Стейси и Домоник Бедгуд с результатом 409,59 балла, говорится в сообщении Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Соревнования в Китае завершатся 10 июня. Всего на Кубке мира будут разыграны медали в 11 дисциплинах — индивидуальных и синхронных прыжках с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки у мужчин и женщин, смешанных синхронных прыжках с трамплина и вышки, а также в командном турнире.

Ранее башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряные медали на третьем этапе «Бриллиантовой лиги» в американском городе Юджин.