Россия может перейти на расчеты в нацвалютах с Ираном

Россия может начать вести расчеты с Ираном в национальных валютах, для того чтобы продолжить двустороннее сотрудничество, несмотря на введенные США антииранские санкции.



«Мы не признаем санкции [США против Ирана], которые были введены в одностороннем порядке без одобрения Совета безопасности ООН. Будем продолжать искать механизмы сотрудничества, один из них — это расчеты за поставленные товары в виде использования национальных валют», — цитирует ТАСС министра энергетики РФ Александра Новака.

Отмечается, что для России ситуация с введением санкций против Ирана не является новой. Москва сотрудничала с Тегераном до 2015 года, когда старые санкции еще не были сняты.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года СВПД. До этого Вашингтон объявил о выходе из соглашения с Тегераном по ядерной программе.

