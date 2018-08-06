Трамп восстановил санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамм подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

Санкции будут восстановлены в два этапа. Первый начнется 7 августа и коснется суверенного госдолга Ирана, национальной валюты и торговли металлами. Второй этап, который стартует 4 ноября. Он затронет энергетический сектор экономики, операции с Центробанком Исламской Республики, а также ее портов и судостроительной отрасли, передает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Тегераном по ядерной программе. Это означало восстановление санкций США против Ирана.