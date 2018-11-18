Скончался пострадавший при ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» в Мурманске
В результате ЧП при выходе из плавдока авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» также пропал один человек, которого пока не нашли.
В Мурманском областном многопрофильном клиническом комплексе скончался мужчина, тяжело пострадавший в результате потопления плавучего дока при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
«Ранее его состояние оценивалось как стабильно тяжелое», — передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство.
Напомним, плавдок ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова». Плавучий док принадлежит судоремонтному заводу, основным акционером которого является «Роснефть». По факту затопления плавучего дока возбуждено уголовное дело.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым