Скончался пострадавший при ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» в Мурманске

В результате ЧП при выходе из плавдока авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» также пропал один человек, которого пока не нашли.



В Мурманском областном многопрофильном клиническом комплексе скончался мужчина, тяжело пострадавший в результате потопления плавучего дока при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

«Ранее его состояние оценивалось как стабильно тяжелое», — передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство.

Напомним, плавдок ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова». Плавучий док принадлежит судоремонтному заводу, основным акционером которого является «Роснефть». По факту затопления плавучего дока возбуждено уголовное дело.