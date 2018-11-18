Алексей Вербов: «Игра в защите — это новая фишка казанского «Зенита»

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов подвел итоги матча за Суперкубок против питерского «Зенита»:

— В физическом плане сегодня была довольно непростая победа. Я чувствовал и по себе, и по ребятам вокруг, что очки и эмоции даются немного искусственно. Не было какой-то легкости, с которой мы обычно выигрывали даже непростые финальные матчи. Лично мне вообще никакая победа легко не дается. Да и тяжело тоже. Каждый матч — особенный. Каждый финал — эпический.

Сегодня была по-настоящему принципиальная игра, даже помимо того, что в ней разыгрывался Суперкубок. Это два «Зенита». Это матч против старых знакомых игроков — многие играли у нас в клубе. Сегодня была борьба тактик — за прошедший год хорошо изучили друг друга. Но надо признать, что соперник был не в оптимальном составе. У нас никто не добавится, мы играем сильнейшим составом, а у Питера есть большой потенциал в виде Камехо. Он хорош в силовом волейболе, в атаке, и в будущем с ним это будет уже другой матч, поэтому самые важные встречи сезона против Питера еще впереди. Плюс у них стоит отметить ребят, которые выходили на замены, они придавали эмоции. Возможно, те эмоции, которых как раз не хватало нам.

— Что произошло во втором сете?

— Они лучше подавали, выбили нас с приема и заставляли играть на высоких мячах. Хотя мы боролись. Рисковали, где договаривались на тренировках, на собраниях. Просто не получилось. Три-пять очков делают разницу, и все. Просто был не наш сет. Перезагрузились и третью партию уже выиграли уверенно. Четвертую в принципе так же — на данный момент мы сильнее.

— С приходом Эрвина Нгапета казанская команда прилично добавила по игре в защите…

— Да, такая игра в защите — это наша фишка сейчас. Нам нужно было как-то заменить Леона, и мы его заменили другим, пошли от противного. Выше Лео и сильнее ударить невозможно. В мире сейчас просто нет людей, которые могут это сделать. Поэтому оставался вариант — добавить в защите и на приеме. С чем мы и стараемся справляться. На первой же тренировке с Нгапетом я почувствовал его сильную сторону — он цепляется абсолютно за каждый мяч.

За всю мою карьеру я не видел игроков, которые не просто подбивают мяч в защите, а подбивают так, чтобы можно было после этого еще и здорово провести атаку. Это сильная сторона француза — он нам помогает доставать даже самые нереальные мячи. Такая игра придает эмоций и команде, и зрителям. Думаю, что в этом сезоне будет еще немало красивых моментов, связанных с игрой в защите и доставанием нами безнадежных мячей. Простых матчей у нас теперь не будет. Теперь будем играть мяч в мяч, очко в очко практически с каждым. Каждая партия у нас теперь будет сложной и интересной, — приводит слова Вербова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня казанский «Зенит» победил питерский «Зенит» в матче за Суперкубок, совмещенном с 5-м туром чемпионата России. Игра прошла в Казани и закончилась со счетом 3:1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20).

Таким образом, клуб из столицы РТ в седьмой раз завоевал Суперкубок России.

21 ноября казанцы сыграют в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов и примут на своей площадке немецкий «Франкфурт».

