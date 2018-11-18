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Рейтинг самых распространенных в России автомобилей премиум-класса возглавил Mercedes

00:28, 18.11.2018
Рейтинг самых распространенных в России автомобилей премиум-класса возглавил Mercedes
Фото: maxpixel.net

Mercedes-Benz возглавил рейтинг самых распространенных в России автомобилей премиум-класса. В РФ зарегистрировано 653 тыс. машин этой марки.

Вторую строчку занимает Audi (620 тыс.). Тройку замыкает BMW (571 тыс.), сообщает агентство «Автостат».

Далее идут Lexus (261 тыс.), Volvo (265 тыс.) и Land Rover (170 тыс.). Парк остальных премиальных брендов в нашей стране составляют менее 100 тыс. единиц.

Ранее Mercedes раскрыл цены на свой самый доступный седан.

АналитикаБизнесРозничная торговля
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