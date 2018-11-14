Mercedes раскрыл цены на свой самый доступный седан

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Компания Mercedes-Benz объявила цены на свой самый доступный седан A-Class. Они варьируются от 1,8 до 2,3 млн рублей.

Автомобиль доступен в четырех комплектациях: Comfort, Style, Progressive, Sport. Все они оснащены 1,3-литровым бензиновым двигателем, который развивает 163 л.с… Комплектации различаются отделкой салона, дисками и сидениями, пишет Autonews.ru.



На данный момент стартовал прием заказов на автомобиль, продажи начнутся в феврале 2019 года



Ранее Минпромторг РФ сократил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом.

Так, в февральском перечне было 1 126 моделей, а в нынешнем списке их 1 040. Например, список покинули некоторые модели Audi (-10), Mercedes-Benz (-25), Bentley (-8), Jaguar (-5), Land Rover (-5) и других.