Mercedes раскрыл цены на свой самый доступный седан
Компания Mercedes-Benz объявила цены на свой самый доступный седан A-Class. Они варьируются от 1,8 до 2,3 млн рублей.
Автомобиль доступен в четырех комплектациях: Comfort, Style, Progressive, Sport. Все они оснащены 1,3-литровым бензиновым двигателем, который развивает 163 л.с… Комплектации различаются отделкой салона, дисками и сидениями, пишет Autonews.ru.
На данный момент стартовал прием заказов на автомобиль, продажи начнутся в феврале 2019 года
Ранее Минпромторг РФ сократил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом.
Так, в февральском перечне было 1 126 моделей, а в нынешнем списке их 1 040. Например, список покинули некоторые модели Audi (-10), Mercedes-Benz (-25), Bentley (-8), Jaguar (-5), Land Rover (-5) и других.ПромышленностьМашиностроениеБизнесРозничная торговля
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