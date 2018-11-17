Эксперты назвали самые опасные для туристов страны в 2019 году

Афганистан, Ливия, Сирия, Йемен, Мали и Южный Судан являются самыми опасными для туристов странами в 2019 году. Об этом сообщили специалисты в области здравоохранения и безопасности International SOS.

В список стран, где здоровье жителей подвергается максимальному риску, также попали Нигер, Кот-д'Ивуар, Ирак, Венесуэла, Северная Корея и Сьерра-Леоне.

Также эксперты сообщили, что в Бразилии, Боливии, Саудовской Аравии, Иране и Казахстане наименее безопасно ездить по дорогам.



Самыми безопасными странами по трем параметрам стали Норвегия, Финляндия и Исландия, передает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Франция стала самой посещаемой страной мира по итогам 2017 года. Ее посетили 86,7 млн человек.