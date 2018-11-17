Эксперты назвали самые опасные для туристов страны в 2019 году
Афганистан, Ливия, Сирия, Йемен, Мали и Южный Судан являются самыми опасными для туристов странами в 2019 году. Об этом сообщили специалисты в области здравоохранения и безопасности International SOS.
В список стран, где здоровье жителей подвергается максимальному риску, также попали Нигер, Кот-д'Ивуар, Ирак, Венесуэла, Северная Корея и Сьерра-Леоне.
Также эксперты сообщили, что в Бразилии, Боливии, Саудовской Аравии, Иране и Казахстане наименее безопасно ездить по дорогам.
Самыми безопасными странами по трем параметрам стали Норвегия, Финляндия и Исландия, передает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Франция стала самой посещаемой страной мира по итогам 2017 года. Ее посетили 86,7 млн человек.Общество
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