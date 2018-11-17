Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане

Госпогранслужба Украины запретила гражданину России въезд в страну на три года из-за георгиевской ленты на чемодане.

Как сообщает ведомство, россиянин приехал в страну с частным визитом, у него был обратный билет и достаточное денежное обеспечение.

«Однако символика, с которой ехал россиянин, запрещена на Украине, поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы», — рассказали в погранслужбе.

Напомним, что в июне 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент.