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Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане

16:25, 17.11.2018 2
Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане
Фото: torange.biz

Госпогранслужба Украины запретила гражданину России въезд в страну на три года из-за георгиевской ленты на чемодане.

Как сообщает ведомство, россиянин приехал в страну с частным визитом, у него был обратный билет и достаточное денежное обеспечение.

«Однако символика, с которой ехал россиянин, запрещена на Украине, поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы», — рассказали в погранслужбе.

Напомним, что в июне 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент.

ОбществоПроисшествия
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:51
    Правильно сделали! Не надо провоцировать. В чужой монастырь со своим уставом не лезут!
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    Анонимно 17:10
    Ещё как лезут!!! Пару келий уже прихватили!
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