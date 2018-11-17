Греф: россияне стали больше тратить по сравнению с прошлым годом

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что модель поведения россиян перешла от сберегательной к потребительской. Население стало тратить больше, чем в прошлом году.



«Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить», — приводит ТАСС слова Грефа.



«Немножко, видимо, больше стало уверенности в этом году, нежели в прошлом», — добавил Греф.

По его словам, внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов населения, сейчас «ниже, чем хотелось бы, но тем не менее он растет». Также он отметил, что растут заработные платы и доходы населения.

Ранее сообщалось, что россияне стали брать больше кредитов на покрытие старых долгов. Так, за первые шесть месяцев текущего года объем потребительских кредитов составил рекордные 68,3 млрд рублей. Показатель превышает прошлогодний в 1,7 раза.