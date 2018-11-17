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YouTube заблокировал клип Хаски на песню «Иуда»

13:11, 17.11.2018
YouTube заблокировал клип Хаски на песню «Иуда»
Фото: скриншот

Видеохостинг YouTube заблокировал по требованию госорганов клип рэпера Хаски на песню «Иуда».

«Контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорится на странице вместо видео.

У клипа было более пяти миллионов просмотров.

Отметим, что на площадках других социальных сетей клип на момент написания новости доступен.

Ранее администрация YouTube заблокировала канал баттл-площадки Versus. На него подписаны более 4 млн человек.По аналогичной причине заблокирован канал AcademeG, на него подписаны более двух миллионов человек.

Происшествия
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