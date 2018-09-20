YouTube заблокировал каналы Versus Battle и AcademeG
Администрация YouTube заблокировала канал баттл-площадки Versus. На негоподписаны более 4 млн человек.
«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение», — говорится при переходе на страницу.
По аналогичной причине заблокирован канал AcademeG, на него подписаны более двух миллионов человек.
Ранее Роскомнадзор оштрафовал на 50 тысяч рублей «РИА Новости», MAXIM и другие СМИ за публикацию баттла Оксимирона и Гнойного, который был размещен на канале Versus.ТехнологииТелекоммуникации
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