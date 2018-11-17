Глава ОЭЗ «Алабуга» назвал Минниханова главным рецептом успеха ОЭЗ

Президент Татарстана и председатель наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга» Рустам Минниханов является главным рецептом успеха особой экономической зоны. Об этом заявил гендиректор «Алабуги» Тимур Шагивалеев.



По его словам, новый полпред президента России в ПФО Игорь Комаров во время недавнего визита на ОЭЗ удивился высоким показателям «Алабуги».

«Для него стало откровением, что на «Алабугу» среди 24 особых экономических зон России приходится 50% выручки и 39% инвестиций. Он поинтересовался, каков же рецепт успеха? Мы посмотрели на председателя наблюдательного совета (президента РТ Рустама Минниханова, — прим. ред.)», — цитирует «Татар-информ» Шагивалеева.

Отмечается, что в октябре этого года «Алабуга» в четвертый раз вошла в рейтинг лучших особых экономических зон мира по версии журнала fDi Intelligence (группа Financial Times).