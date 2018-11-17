В Нижегородской области снизились цены на мясо и макаронные изделия

Говядина, свинина и вермишель подешевели в Нижегородской области. По данным Нижегородстата, за неделю с 6 по 12 ноября цена на говядину снизилась на 0,2%, до 322 рублей за кг.

Свинина подешевела на 0,4%, до 245 рублей за кг, на 1,3% стала дешевле вермишель — 53 рубля за кг, следует из сообщения областного Минэкономразвития.

Кроме того, упала стоимость сливочного масла, муки и гречки.

Добавим, что стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,2% меньше среднероссийского показателя.