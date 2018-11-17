«Алабуга» создаст программу обучения профессиям будущего

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» создаст программу обучения востребованным профессиям на базе Елабужского политехнического колледжа. Обучение стартует 1 сентября 2019 года.



«Планируем реализацию крупного проекта на базе Елабужского политехнического колледжа совместно с Елабужским филиалом КФУ. По четырем профессиям хотим ударно обеспечить программу, которая будет с оборудованием, а самое главное — там будут преподавать инженеры с заводов», — цитирует «Татар-информ» руководителя ОЭЗ Тимура Шагивалеева.

Обучение будет длиться столько же, сколько обучение в колледже. По программе можно будет выучиться на специалиста по мехатронике, автоматизации системы управления, химика-технолога и энергетика-эксплуатационщика.

«Наша задача — предоставлять нашим резидентам именно тех специалистов, которые будут работать у них наиболее эффективно и приносить и себе, и им наибольшую пользу. Мы выявили, что есть четыре профессии, которые востребованы абсолютно на всех заводах», — пояснил Шагивалеев.