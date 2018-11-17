В Москве горит нефтеперерабатывающий завод
В Москве горит нефтеперерабатывающий завод («Газпромнефть»). Номер сложности пожара увеличен со второго до третьего.
«Пожар возник на территории НПЗ в Капотне. Специалисты МЧС прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня», — передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.
Москва, Капотня. Пожар на НПЗ pic.twitter.com/C0rXvABaFm
— Алексей Новый (@pro100alex197_) 17 ноября 2018 г.
Информация о возгорании поступила в 07.26 мск. На заводе загорелась одна из двух установок высокотемпературной переработки нефти. Работу горящей установки остановили, распространения огня удалось избежать.
Отмечается, что персонал эвакуирован, никто не пострадал.Происшествия
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