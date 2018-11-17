В Москве горит нефтеперерабатывающий завод

В Москве горит нефтеперерабатывающий завод («Газпромнефть»). Номер сложности пожара увеличен со второго до третьего.



«Пожар возник на территории НПЗ в Капотне. Специалисты МЧС прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня», — передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.

Информация о возгорании поступила в 07.26 мск. На заводе загорелась одна из двух установок высокотемпературной переработки нефти. Работу горящей установки остановили, распространения огня удалось избежать.

Отмечается, что персонал эвакуирован, никто не пострадал.