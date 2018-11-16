Алина Загитова: «Мне еще есть куда стремиться, хочу чтобы у зрителей было праздничное настроение»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова прокомментировала свое выступление на пятом этапе Гран-при в Москве.

«Меня радует, что я могла собраться на свой любимый каскад. Он у меня не всегда получается. Рада, что в Москве получилось сделать. Самое обидное, что на тренировках я делаю каскад без ошибок, а на старте получается не всегда. После этого вошла в кураж, поняла, что мне нравится кататься.

Мы каждый день занимаемся, поднимаем функциональную подготовку. Мне еще есть куда стремиться, если даже запредельные баллы получаю. Хочу, чтобы у зрителей было праздничное настроение», — сказала Загитова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на проходящем в Москве этапе Гран-при уже побили два мировых рекорда в коротких программах.