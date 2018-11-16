Сенатор от Самарской области заявил, что его обманули на 16,5 млн рублей при продаже машин
Член Совета Федерации от Самарской области Сергей Мамедов обратился с заявлением в полицию после того, как его обманули на 16,5 млн рублей от продажи двух автомобилей.
По его словам, уже возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
Он пояснил, что дело связано с продажей двух автомобилей, за которые он не получил деньги. Мамедрв оценивает ущерб примерно в 16,5 млн рублей.Происшествия
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