Сенатор от Самарской области заявил, что его обманули на 16,5 млн рублей при продаже машин

Член Совета Федерации от Самарской области Сергей Мамедов обратился с заявлением в полицию после того, как его обманули на 16,5 млн рублей от продажи двух автомобилей.



По его словам, уже возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Он пояснил, что дело связано с продажей двух автомобилей, за которые он не получил деньги. Мамедрв оценивает ущерб примерно в 16,5 млн рублей.