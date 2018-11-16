Новости происшествий

21:05 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Сенатор от Самарской области заявил, что его обманули на 16,5 млн рублей при продаже машин

19:56, 16.11.2018
Сенатор от Самарской области заявил, что его обманули на 16,5 млн рублей при продаже машин
Фото: kremlin.ru

Член Совета Федерации от Самарской области Сергей Мамедов обратился с заявлением в полицию после того, как его обманули на 16,5 млн рублей от продажи двух автомобилей.

По его словам, уже возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Он пояснил, что дело связано с продажей двух автомобилей, за которые он не получил деньги. Мамедрв оценивает ущерб примерно в 16,5 млн рублей.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты