Бывший главный инженер вокзала Пермь II осужден на 4,5 года за взятки

Дзержинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного инженера железнодорожного вокзала Пермь II.

Ранее сообщалось, что с августа 2017 по март 2018 года специалист получил от представителей коммерческих организаций взятки. В ответ инженер проводил проверки таким образом, чтобы они не препятствовали работе пермских подрядчиков. Также он незаконно предоставлял строительную технику без оформления договоров. Общая сумма взяток составила 315 тысяч рублей.

В итоге суд признал инженера виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ему нельзя занимать определенные должности в течение двух лет.

Напомним, в сентябре стало известно, что главного бухгалтера скорой помощи в Перми осудят за присвоение 5 млн рублей.