Бывший главный инженер вокзала Пермь II обвиняется во взятках на 500 тысяч рублей

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ предъявили обвинение бывшему главному инженеру железнодорожного вокзала Пермь II по четырем эпизодам получения взятки.

По данным ведомства, с августа 2017 по март 2018 год специалист получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму около 500 тысяч рублей. За вознаграждения он проводил проверки таким образом, чтобы они не препятствовали работе пермских подрядчиков. Также он незаконно предоставлял строительную техники без оформления договоров.

Расследование уголовного дела продолжается. Экс-инженеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Следком обвинил мэра Оренбурга в получении взятки в виде квартиры.