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Главного бухгалтера скорой помощи в Перми осудят за присвоение 5 млн рублей

10:26, 07.09.2018
Главного бухгалтера скорой помощи в Перми осудят за присвоение 5 млн рублей
Фото: pixabay.com

Главный бухгалтер ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Пермского муниципального района предстанет перед судом за присвоение денежных средств со счетов медицинской организации.

По версии следствия, обвиняемый в течение 2 лет, используя электронную цифровую подпись главного врача, незаконно начислял себе зарплату, а также другие выплаты. Общий ущерб составил порядка 5 млн рублей.

Добавим, уголовное дело расследовано Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее экс-председателя правления и бухгалтера Чистопольского райпо приговорили к 3 годам колонии за хищение на 45 млн рублей.

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