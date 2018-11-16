В Казани гендиректора «Союзшахтоосушение» будут судить за уклонение от уплаты налогов на 24,7 млн рублей

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего генерального директора ООО «Союзшахтоосушение». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014-2015 годах фигурант дела включил в декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о якобы полагающихся вычетах в связи с фиктивными сделками с тремя фирмами при выполнении строительно-монтажных работ. Таким образом, бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 24,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Свою вину он полностью признал. Уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Высокогорский райсуд направлено дело бывшего топ-менеджера «Татгазинвеста» Рашита Сахапова. Он признал свою вину в налоговых преступлениях на 200 млн рублей.