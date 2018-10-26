Экс-гендиректор ЗАО ИХК «Татгазинвест» признался в налоговых преступлениях на 200 млн рублей

В Высокогорский райсуд направлено дело бывшего топ-менеджера «Татгазинвеста» Рашита Сахапова.

Прокуратура Татарстана обвиняет 58-летнего экс-руководителя ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Общий размер сокрытого оценен в 200 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана, подчеркнув, что вину экс-руководитель полностью признал.

По версии следствия, в период с июля по октябрь 2016 года фигурант дела не отразил в регистрах бухгалтерского учета и налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость сделки с контрагентом на сумму свыше 842 млн рублей.

Кроме того, бизнесмен неправомерно заявил вычеты по взаимоотношениям с указанным контрагентом на сумму более 29 млн рублей, которые ранее уже были применены, и тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 157 млн рублей. Также в период с июня по сентябрь 2017 года топ-менеджер, как полагает гособвинение, сокрыл 54 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание с предприятия недоимки по налогам и сборам.