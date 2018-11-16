В центре Самары появится новая троллейбусная линия

Самарские власти объявили аукцион на возведение контактной сети троллейбусной линии. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Согласно документу, транспортная линия расположится в историческом центре города рядом с Фрунзенским мостом — по улице Комсомольской от улицы Чапаевской до Куйбышева и по Куйбышева от улицы Комсомольской до Пионерской. Подрядчику необходимо за девять месяцев спроектировать линию на данном участке.

Стоимость контракта – 3,2 млн рублей. Аукцион пройдет 10 декабря.

Напомним, из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре на год перекроют три улицы.