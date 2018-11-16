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В центре Самары появится новая троллейбусная линия

11:20, 16.11.2018
В центре Самары появится новая троллейбусная линия
Фото: pixabay.com

Самарские власти объявили аукцион на возведение контактной сети троллейбусной линии. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Согласно документу, транспортная линия расположится в историческом центре города рядом с Фрунзенским мостом — по улице Комсомольской от улицы Чапаевской до Куйбышева и по Куйбышева от улицы Комсомольской до Пионерской. Подрядчику необходимо за девять месяцев спроектировать линию на данном участке.

Стоимость контракта – 3,2 млн рублей. Аукцион пройдет 10 декабря.

Напомним, из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре на год перекроют три улицы.

ОбществоИнфраструктура
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