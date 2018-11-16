Следком расследует гибель тракториста-машиниста, погибшего во время дорожных работ в Удмуртии

Следственный комитет проведет проверку по факту гибели 59-летнего тракториста-машиниста, погибшего во время ремонта дороги в Удмуртии.

По первоначальным данным, вечером 10 ноября мужчина, находясь за рулем катка ДУ-84», который принадлежит Алнашскому дорожному управлению, выполнял ремонтные работы на 32-м км автодороги Елабуга – Пермь. В какой-то момент он допустил съезд катка с обочины в кювет с последующим его опрокидыванием. В результате сдавления частями кабины рабочий получил смертельную травму.

Следователем произведен осмотр места происшествия, изъята документация в дорожном управлении, а также истребован акт несчастного случая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в результате падения башенного крана на строительной площадке по возведению жилого комплекса «Радуга» в Самаре погиб 34-летний крановщик.