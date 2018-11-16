Сотрудники ФСБ задержали в самарском аэропорту пособника террористов

В международном аэропорту Самары сотрудники спецслужб задержали гражданина одной из среднеазиатских республик Шерзода Холматова.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ, 21-летний молодой человек является сторонником международной террористической организации «Катиба Имам Аль-Бухори». Ранее он размещал в интернете материалы, направленные на оправдание деятельности данной организации, а также призывал к ее поддержке.

В настоящее время Шерзод Холматов выдворен с территории России.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ выявили в Самаре две подпольные группы радикальных исламистов. Члены одной из ячеек организовали молельную комнату в гостинице, где собирались сторонники радикальной исламской идеологии. Вторая группа была выявлена в городском кафе, где проходили встречи исламистов.