Новости общества

11:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сотрудники ФСБ задержали в самарском аэропорту пособника террористов

10:42, 16.11.2018
Сотрудники ФСБ задержали в самарском аэропорту пособника террористов
Фото: pixabay.com

В международном аэропорту Самары сотрудники спецслужб задержали гражданина одной из среднеазиатских республик Шерзода Холматова.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ, 21-летний молодой человек является сторонником международной террористической организации «Катиба Имам Аль-Бухори». Ранее он размещал в интернете материалы, направленные на оправдание деятельности данной организации, а также призывал к ее поддержке.

В настоящее время Шерзод Холматов выдворен с территории России.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ выявили в Самаре две подпольные группы радикальных исламистов. Члены одной из ячеек организовали молельную комнату в гостинице, где собирались сторонники радикальной исламской идеологии. Вторая группа была выявлена в городском кафе, где проходили встречи исламистов.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты