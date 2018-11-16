ЦБ с 2019 года сможет проводить «тайные закупки» по всему финансовому рынку

Банк России с 1 января 2019 года получит полномочия проводить контрольные закупки по всему финансовому рынку.

«Те полномочия по контрольным закупкам, которые у нас появляются по закону с 1 января, и нормативный акт, который сейчас выпускается, будут универсальными. Мы этим инструментом будем пользоваться по всему рынку», — цитирует «РИА Новости» руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаила Мамута.

Отмечается, что, принимая решение о проведении проверок в конкретных финансовых организациях, регулятор учитывает целый ряд факторов, включая размеры финансовой организации, число жалоб на определенное количество договоров, особенности и риски конкретных финансовых продуктов и даже географический регион, где находится та или иная финансовая организация.



Ранее Банк России начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан.