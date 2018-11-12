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Центробанк начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных

08:45, 12.11.2018
Центробанк начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан.

Один из региональных банков получил от ГУ ЦБ письмо с требованием доложить о состоянии дел, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на топ-менеджера банка. В другом банке руководителей филиалов кредитной организации приглашали в управления для доклада о процессе внедрения сбора биометрии.

«На встрече с регулятором были представители сразу нескольких кредитных организаций, работающих в регионе. И всем задавали одни и те же вопросы: ведется ли сбор, и если нет, то когда начнется и какова готовность», — рассказал источник.

Отмечается, что механизм идентификации позволяет клиентам открывать вклад или брать кредит из любой точки земного шара.

ЭкономикаБанки
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