Суд вынес предупреждение предпринимателю в Перми за торговлю носками с изображением конопли

В Перми суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности по факту демонстрации изделий с изображением листьев конопли.

Как рассказали в пресс-службе Кировского районного суда, в августе этого года женщина продавала носки с рисунками марихуаны, что является пропагандой наркотиков и запрещено законом России.

Изначально суд оштрафовал пермячку на 40 тысяч рублей, но позже наказание было изменено на предупреждение. Также были изъяты носки с изображением конопли.

Напомним, в августе пермский магазин, торговавший шапками с изображением марихуаны, был оштрафован на 40 тысяч рублей.