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Суд вынес предупреждение предпринимателю в Перми за торговлю носками с изображением конопли

10:02, 16.11.2018
Суд вынес предупреждение предпринимателю в Перми за торговлю носками с изображением конопли
Фото: pixabay.com

В Перми суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности по факту демонстрации изделий с изображением листьев конопли.

Как рассказали в пресс-службе Кировского районного суда, в августе этого года женщина продавала носки с рисунками марихуаны, что является пропагандой наркотиков и запрещено законом России.

Изначально суд оштрафовал пермячку на 40 тысяч рублей, но позже наказание было изменено на предупреждение. Также были изъяты носки с изображением конопли.

Напомним, в августе пермский магазин, торговавший шапками с изображением марихуаны, был оштрафован на 40 тысяч рублей.

Общество
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