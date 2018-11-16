МВФ в обзоре «посчитал» Крым и Севастополь как часть России

Международный валютный фонд (МВФ) посчитал экономические показатели Крыма российскими, при этом не признавая территорию частью России.

На карте полуостров изображен как часть Украины и помечен сизым цветом, обозначающим не входящую в ЕС Восточную Европу (в обзоре — Белоруссия, Украина и Молдавия). Россия же проиллюстрирована темно-желтым цветом, пишет «РИА Новости» со ссылкой на осенний Обзор региональной экономики Европы.



Однако подчеркивается, что «со стороны МВФ границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на картах, не означает суждения о правовом статусе территорий или признание и принятие границ». При этом «статистические данные о Крыме и городе Севастополе учитываются как часть данных о России» и не включены в информацию об экономике Украины.

В фонде отметили, что статистика по Крыму и Севастополю де-факто исключена из отчетов по Украине с февральского отчета 2015 года, статданные которого относились к 2014 году.

Ранее США пообещали вводить санкции против России до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву.