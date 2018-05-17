В потребительскую корзину россиян добавят больше рыбы

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В России пересмотрят состав потребительской корзины. Власти собираются увеличить долю рыбы. Вместе с этим новое правительство планирует создать стимулирующие меры для рыбаков, чтобы снизить стоимость рыбы в магазинах.



Вопрос об увеличении нормы потребления рыбы и рыбопродуктов поручили рассмотреть Минтруду, Минэкономразвития и Минздраву, пишут «Известия» со ссылкой на протокол апрельского совещания у Дмитрия Медведева. Министерства должны внести свои предложения до середины июня. Использовать измененную корзину начнут с 2021 года.

В последний раз в России пересматривали состав продуктовой корзины в 2012 году. Тогда норму потребления рыбы и рыбопродуктов подняли на 2,5 кг — до 18,5 кг на человека. В 2017 году корзину снова пытались скорректировать, чтобы сократить содержание круп и увеличить долю овощей, мяса и молочных продуктов. От идеи отказались из-за новой системы расчета МРОТ, который привязали к прожиточному минимуму.